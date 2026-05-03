Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Amedspor'a tebrik

3.05.2026 10:37:00
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Amedspor için tebrik mesajı yayımladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm @amedskofficial camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. 74 puana ulaşan Amedspor, aynı puandaki Esenler Erokspor'u ikili averajda geride bırakarak Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

 

