Erdoğan'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili açıklama: ‘Çok dikkatli hareket ediyoruz...’

İstanbul’da katıldığı iftar programında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’dan Türkiye’ye ateşlendiği iddia edilen füzelerle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

LAİKLİK BİLDİRİSİNE İMZA ATAN AYDINLARI HEDEF ALDI

Erdoğan, konuşmasında Laiklik bildirisine imza atan aydın, sanatçı ve gazetecileri yeniden hedef aldı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Zulme rıza göstermeyeceğiz baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız. Bu vesileyle şimdiye kadar milyonların katılımıyla düzenlediği 4 Gazze mitinginde hakkın ve hakkın yanında duran Milli İrade Platformu'nu tebrik ediyorum. Yaklaşık 13 yıldır milli iradenin ve milletin yanında saf tuttuğunuz için sizlere dua ve teşekkür ediyorum.

Yüzü sivil toplum kuruluşu olmak üzere 312 aktif üyeye sahip bu platform 2013'ten beri isminin hakkını ziyadesiyle vermektedir. Aramızdaki dayanışma ve dostluğu diri tuttuğumuz sürece demokrasimizi tehdit ve tehlikelerden koruyabiliriz. Bir duvarın tuğlaları gibi; birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz sürece istiklal ve istikbalimize uzanan namahrem ellerini kırabiliriz.

Ramazan-ı Şerif'ten 1 gün önce yayınladıkları bildirilerle millete hakaret eden güruhun ideolojik dayatmalarına ancak bu şekilde karşı koyabiliriz. İnşallah bundan sonra tek yürek tek bilek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

"ÜLKEMİZİ SAVAŞIN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞAN TUZAKLAR"

İran'dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasında NATO unsurları tarafından imha edilen üçüncü füzeye ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bilhassa bölgemizin içinde bulunduğu konjonktürde kardeşliğimizi güçlendirmeye ve sağduyumuzu korumaya ihtiyacımız var. Hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmeye çalışan tertip, düzen ve tuzaklara karşı dikkat ediyoruz. Perdenin arkasında gizlenen kısma odaklanıyor, hiçbir ihtimali hiçbir senaryoyu dışlamıyor her şeyi en ince detayına kadar tahlil ve tetkik ediyoruz.

Hava sahamızda her türlü tehditleri önleme faaliyetinde bulunuyoruz. Hükümetimiz 23 yıllık kriz yönetim tecrübesi ve kadim devlet aklı çevremizdeki karmaşık hadiseleri anlama ve ölçülü tepkiler vermede en büyük kılavuzdur. Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir.

İran'a saldırılarla eşzamanlı köpürtülen mezhep ve etnik temel kışkırtmalarına karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum. Burada her bir kardeşimin şunu bilmesini arzu ederim; biz uzun ince yola revan olduk."