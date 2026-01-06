Erdoğan F-35 talebini bir kez daha dillendirdi... Muhalefet: 'F-35’ler İsrail ve Yunanistan’a karşı kritik önemde, CAATSA kaldırılmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bloomberg’e Türkiye-Amerika ilişkileri hakkında mülakat verirken, F-35 konusunda, “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması haksızdı. Türkiye'nin parasını zaten ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden entegre olması, daha iyi bir ABD ve NATO güvenliği için önemli ve gereklidir” sözlerini kullandı. Mülakatın Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan telefon görüşmesinden birkaç saat önce yayımlanması dikkat çekti.

‘EN ÖNEML İSİ CAATSA YAPTIRIMLARINDAN KURTULMAK’

CHP’nin Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuşarak, “Son 20 yılda yanlış savunma planlama ve yönetimi ile milli güvenliğimiz zafiyete uğratılmıştır. Burada kritik ve en önemli nokta, Türkiye’yi S-400 alımının sebep olduğu CAATSA yaptırımlarından kurtarmaktır” dedi. CAATSA yaptırımlarının yalnızca F-35 alımını engellemediğini, motor tedarikinde de zafiyet yarattığını belirten Bağcıoğlu, “Kaan Milli Muharip Uçak (MMU) için ara dönem motor tedariki bu zafiyetlerin önemli bir örneğidir. 2017 yılında prototipler için 10 adet motor ABD’den tedariki edilmişken, 2019’daki yaptırımlardan sonra ara dönem için planlanan 80 adet motor tedariki askıya alınmıştır. Ayrıca, S-400 tedariki nedeni ile milli hava savunma sistemi tedarik süreci sekteye uğramıştır. Bu farkındalık ve öngörü eksikliği değilse, nedir” sözlerini kullandı.

BU ADIMLARIN ATILMASINI İSTEDİ

Bağcıoğlu, Türkiye’nin hava savunması konusunda bazı adımları atması gerektiğini de söyledi. Bunlardan bir kısmı şöyle: “Semalarımızdaki harekât ve teknolojik bağımsızlığımızın sembolü olan Kaan muharip uçak projesinde gecikme yaşanmaması için her türlü tedbir alınmalı, ANKA-3 ve Kızılelma muharip insansız uçak sistemlerinin geliştirme süreçleri hızlandırılmalı, 2023’te sözleşmesi imzalanmasına rağmen arzu edilen seviyeye ulaşmayan F-16 Özgür- 2 modernizasyonu süratlendirilmeli, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için her türlü girişim yapılmalı, ön ödemesini yaptığımız F-16 Blok 70 tedarikinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları çerçevesinde belirlenecek sayıda uçak alınmalıdır.”

‘İSRAİL VE YUNANİSTAN’A KARŞI HAVA ÜSTÜNLÜ Ğ Ü’

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanı Rafet Kılıç ise Türkiye’nin F-35’lere sahip olmamasının yarattığı savunma zafiyetine dikkat çekti. Kılıç, “Hava Kuvvetlerimizin çok acil olarak 5. nesil savaş uçağı ihtiyacı var. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Yunanistan'ın son 10 yıl içerisinde Fransa'dan temin ettiği 4. nesil hatta 4.5 nesil uçaklar ve F-35’leri teslim alacakları tarihin netleşmiş olması (2028). Türkiye ise maalesef son 30 yılda Hava Kuvvetlerine takriben yeni bir uçak katamadı ve bu, Türkiye’nin Yunanistan'a karşı havadaki göreceli üstünlüğünü tehlikeye düşürdü” dedi. İkinci neden olarak ise İsrail’den bahseden Kılıç, “İsrail bölgedeki yayılmacılığını artırdı, Türkiye’yi de tehdit eden bir ülke oldu. Bunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. İsrail'in elinde şu anda F-35'leri var. Biz en azından belli bir sayıda F-35 alarak Yunanistan ve İsrail karşısındaki bu hava kuvvetleri dengesini değiştirecek bir hamle yapmak zorundayız” cümlelerini kullandı. Kılıç, F-35 tedarikini engelleyen S-400 alımını bir kez daha eleştirirken, modernize edilmiş F-16’larla ilgili yüksek fiyat sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

TRUMP’IN S ÖZLER İNİ HATIRLATTI, A ÇIKLAMA İSTEDİ

Rafet Kılıç öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde yaptığı, “F-35’leri Türkiye’ye satmayı düşünüyoruz, İsrail’e karşı kullanmayacaklar” açıklamasını da değerlendirdi. Kılıç, “Bu söylem bizi, bağımsız, kendi ihtiyaçlarına göre silah sistemini kullanacak bir ülke olma durumundan çıkarma riski taşıyor. Bu da Türkiye'ye yakışmayan bir tutum. Bunun en azından böyle olmadığının açıklığa kavuşturulması lazım. İsrail İran’a olduğu gibi bize de saldırırsa, onlara karşı kullanamayacağımız F-35'i ne yapacağız?” diye konuştu. Kılıç bunların yanında, Çelik Kubbe’nin de bütün imkânlar seferber edilerek hızla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.