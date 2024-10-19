Erdoğan Filistin, İsrail derken: Mevzu yine Gezi'ye...

Yayınlanma: 19.10.2024 - 19:39

Güncelleme: 19.10.2024 - 19:39

Şişli'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Erdoğan'ın gündeminde 'normallaşme' ve Orta Doğu'da artan gerilim vardı.

Muhtarlara yaptığı konuşmada Erdoğan, Batı dünyasına ve medyasına 'Gezi Parkı eylemi' anımsatması yaparak, "Netanyahu denilen gözü dönmüş caninin elinde Avrupa, ABD, BMGK adeta oyuncak olmuş durumda. Bir tanesi çıkıp 'bu alçaklık' diyemedi. Kadın hakları kuruluşların gıkı dahi çıkmadı. Gezi olaylarında 1 ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin ve Lübnan'da göremedik. Sustular, korktular, İsrail'i desteklemek üzere savunageldikleri tüm değerlerini ayakların altında ezdiler. İsrail hükümetini alkışlamak dışında hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Erdoğan ayrıca geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ı da şu sözlerle andı:

"Şehadetleriyle destanlaşan Filistin direnişinin önderlerini, mensuplarını Gazze topraklarını mubarek kanlarıyla sunanları bugün bir kez daha tazimle selamlıyorum. İsmail Haniye kardeşimden sonra Hamas Lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'in tüm şehitlerini, tüm şehitlerimizi rahmetle yadediyorum."

MUHALEFETE SESLENDİ

Konuşmasının bir bölümünde muhalefete de seslenen Erdoğan, "Çözüm önerileri konusunda hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz ama meseleleri konuşmak için aynı zeminde buluşmak zorundayız" dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Kuru hamaset yapmanın da öfke diline sarılmanın da doğmamış çocuğa don biçmenin muhalefet dahil kimseye faydası dokunmaz. Attığımız adımlarda muhalefet de bizim kadar Cumhur İttifakı kadar istekli olmalı, bu çabalara samimiyetle sahip çıkmalı, yapıcı katkılarda bulunmalıdır."