Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Yenidoğan' çağrısı: Hepsini bir gecede kamulaştıralım

Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:33

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarından 250 eğitimcinin katılımıyla partisinin düzenlediği “Eğitim Zirvesi”nde konuştu.

Özel'in gündeminde, bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan ve kamuoyunda adı 'Yenidoğan' olarak konulan çeteyle ilgili konuştu.

Özel, "Memlekette çocuk okutuyorsun güvende değil, üniversiteye gidiyor güvende değil, evleniyor güvende değil, boşanıyor güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruyor savcıya gidiyor güvende değil. Maalesef yeni doğuyor güvende değil. Hatta ve hatta insanlar bu ülkeye çocuk mu doğurulur? Bu şartlarda çocuk mu doğurulur?' diyor gençler, gidiyor kedi sahibi oluyor o da güvende değil. Sadece özel okul sahibinin, özel hastane sahibinin yatı kotrası mercedesi güvende. Maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

"PARTİDE TUTAN ŞEREFSİZDİR"

Özgür Özel, olaya adı karıştığı iddia edilen CHP'li bir belediye meclisi üyesi üzerinden partisinin hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

"Sorumlu bir kaç kalemi kayırarak söylemek isterim ki iktidara müzahir medyaya İletişim Başkanlığından şunu pompalıyorlar: Bu işin içinde CHP'nin bir belediye meclis üyesi var. Çok arayacaksanız başta söyleyeyim: Bu işin içinde değil, 10 kilometre kenarında duran bir CHP'li varsa onu partide tutan şerefsizdir, namussuzdur. O kadar netiz bu konuda. Bu işin içinde birisi varsa, şu anki Sağlık Bakanı İstanbul İl Müdürüyken -kendini tekrar ihbar ediyor, temize çıkaracak ya- Mayıs 2023'te ilk şikayet gidiyor. Ekim 2024'e kadar geçen sürede hiçbir şey yok. Soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Dün başından tutulup arabaya sokulana kadar aramızda dolaşıyor caniler, katiller. El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Satürasyonunu düşür biraz anasından babasında para koparalınm diyor. Bu iş yapılırken eski Sağlık Bakanının hastanesi işin tam göbeğinde. Denetleyecek Sağlık Müdürlüğünde oturan kişi şimdi Sağlık Bakanlığının tepesinde. İşin içinde bürokratıyla çalışanıyla dünya kadar bunların atadığı adam var. Oradan bir tane CHP'li bulmuş koca çetede sorumluluğunu örtecek. Valla bir sorumlu aranıyorsa, diyor ya 'Sorumlusu benim ben!'. Böyle yapan sorumlusu. Her imzayı atmayı biliyorsun. Her işi sen biliyorsun. Bu iş olunca kenara çekiliyorsun. İletişim Başkanlığı iki tane isim tespit edecek de sorumluluktan kurtulacak."

"HEPSİNİ BİR GECEDE KAMULAŞTIRALIM"

Özel, konuşmasının ilgili bölümünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle seslendi:

Bu işte Erdoğan sorumluluğu alıp nereye kadar gidiyorsa teker teker çıkarıp en ağır cezaları verilmesi için... Bu işten bir tane çocuğun kapısından girdiği bir tane hastaneyi, 15 Temmuz gecesi nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, dersaneleri okulları binaları bir gecede kamulaştı... Kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok. Getirin o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Özel hastaneymiş. O hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya... O hastanelere devlet eliyle kayyum atanmalı. Yasal düzenleme salı günü Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmeli. Hadi bakalım hodri meydan.