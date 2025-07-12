Erdoğan'ın konuşması 'tarihi' çıkmadı, Cemal Enginyurt'tan tepki geldi: 'Ne konuşmaydı be, tarihi yeniden yazdı...'

AKP tarafından "tarihi bir konuşma" yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nin silah bırakma töreninden bir gün sonra yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdıkları yeni çözüm sürecine dair önemli mesajlar verdi.

Süreçle ilgili olarak yasal düzenleme yapılacağını açıklayan Erdoğan, "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın" dedi.

ÇELİK, "TARİHİ KONUŞMA" DEMİŞTİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nin silah bırakmasından önce, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü (12 Temmuz) tarihi bir konuşma yapacağını duyurmuştu.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum" demişti.

“TARİHİ” DENİLMİŞTİ, “TARİHİ” ÇIKMADI

Erdoğan'ın "tarihi" olması beklenen konuşması, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından "tarihi" bulunmadı.

Söz konusu konuşmaya ilişkin sosyal medyada siyasilerden peş peşe yorum geldi. O isimlerden biri de CHP'li Cemal Enginyurt oldu.

"TARİHİ YENİDEN YAZDI(!)"

“Ne konuşmaydı be! Tarihi yeniden yazdı(!)” diyerek konuşmayı ti’ye alan Enginyurt, “Ne dedi ne dedi? Erdoğan: AK Parti, MHP, DEM Parti olarak beraber yürüme karar verdik dedi. Müthiş üçlü…” göndermesi yaptı.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

“Ne konuşmaydı be! Tarihi yeniden yazdı(!) Ne dedi ne dedi? Erdoğan: AK Parti, MHP, DEM Parti olarak beraber yürüme karar verdik dedi. Müthiş üçlü..

Bir dönem bize HDP masanın altında. Kandil arkalarında. Apoyu serbest bırakacaklar diyenler. UTANDINIZ MI? UTANMAZSINIZ.”

İşte o paylaşım...