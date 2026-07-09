Erdoğan'ın NATO liderlerine hediye ettiği silah görüntülendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra liderlere verilen "özel hediyelerle" de gündeme geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerine özel hazırlanan işlemeli revolver (toplu tabanca) ve mermi hediye etti.

Dış basında yer alan haberlere göre her silahın üzerine ilgili liderin ismi işlendi ve yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazırlandı.

Sosyal medyadaki haber paylaşımlarıyla tanınan İbrahim Haskoloğlu, Erdoğan’ın NATO liderlerine hediye ettiği silahın görselini paylaştı.

Erdoğan’ın NATO liderlerine hediye ettiği silah:

LİDERLERİN İSİMLERİ TEK TEK İŞLENDİ

Edinilen bilgilere göre liderlere verilen revolverler tören amaçlı özel üretim olarak hazırlandı. Her bir silah kişiye özel işlendiği için hediyeler, zirvenin en dikkat çeken diplomatik jestlerinden biri olarak değerlendirildi.

Erdoğan'ın liderlere ayrıca İngilizce hazırlanan biyografi kitabını ve imzalı mektubunu da takdim ettiği öğrenildi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI HEDİYEYİ ÜLKESİNE GÖTÜREMEDİ

NATO Zirvesi sonrasında en çok konuşulan ayrıntılardan biri ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilgili oldu. İngiliz yetkililer, ateşli silahların mevcut haliyle İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığını belirterek Starmer'a hediye edilen revolverin şimdilik Türkiye'de bırakıldığını açıkladı.

Silahın, etkisiz hale getirildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

KANADA'DAN MÜZE SEÇENEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyelerinden birini alan isimlerden biri de Kanada Başbakanı Mark Carney oldu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, isme özel hazırlanan revolverin önce Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edileceğini, ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirildikten sonra ise uygun görülmesi halinde bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini açıkladı.

AB LİDERLERİ İÇİN DE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel hediyeleri yalnızca NATO ülkelerinin liderleriyle sınırlı kalmadı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da isimlerine özel hazırlanan revolverleri teslim alan isimler arasında yer aldı.

Avrupa Konseyi yetkilileri, Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürüldükten sonra ilgili güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini bildirdi.

DEĞERLİ HEDİYELER DEVLET ENVANTERİNE ALINABİLİR

Avrupa basınında yer alan değerlendirmelere göre tören amaçlı üretilen üst segment revolverlerin yüksek değeri nedeniyle birçok ülkede liderlerin kişisel kullanımına bırakılması yerine devlet envanterine alınması veya müzelerde sergilenmesi bekleniyor.

Bu nedenle Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında verdiği hediyelerin önümüzdeki süreçte farklı ülkelerde resmi koleksiyonların parçası haline gelebileceği belirtiliyor.

İMZALI KİTAP DA HEDİYE EDİLDİ

Erdoğan, liderlere revolverlerin yanı sıra İngilizce hazırlanan "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı biyografi kitabını da imzalı mektubuyla birlikte takdim etti.

NATO Zirvesi sonrasında ise en çok konuşulan ayrıntılardan biri, bazı liderlerin isimlerine özel hazırlanan revolverleri ülkelerine mevcut haliyle götürememesi oldu.