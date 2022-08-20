Erdoğan, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Burada kuru üzüm alım fiyatlarını açıklayan Erdoğan, “Geçen yıl kuru üzüm alım fiyatları 13 TL idi, bu yıl da değerlendirmelerimizi yaptık. Fiyat olarak 27 TL olarak belirledik. TMO, çekirdeksiz üzümü 27 TL’den alacak” dedi.

Neredeyse her konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Hatırlıyor musunuz, Savaş Ay'ın bir programı vardı. Savaş Ay'ın o programında Bay Kemal orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal SSK'nın başındaydı ve ne dedi? Suçu o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun. Bak, biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hasatanesi, 100'lerce hastanemiz var" diye konuştu.

Erdoğan açıklamasında, "İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Karşımızdakiler geleceği değil eski Türkiye'yi vaadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin, kaosların güzellemesini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"KOALİSYONLARIN KRİZLERİN GÜZELLEMESİNİ YAPIYORLAR"

Şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Manisa'yı özlemişiz. Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasında sokmakta kararlıyız. Biz bu millete aşığız, biz bu ülkeyi seviyoruz. Aşk ile koşan bu yolda yürüyen yorulmaz diye yürüdük. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Dikkat ederseniz karşımızdakiler geleceği değil eski Türkiye'yi vadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin, kaosların güzellemesini yapıyorlar.

"BAY KEMAL SAVAŞ AY'IN YANINDA KUZU KUZU OTURUYORDU"

Elinizi vicdanınıza koyarak şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum, biz her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz vatandaşımıza şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru bir kutu ilacı bulmanın zor olduğu Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın bir programı vardı ve Bay Kemal yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal SSK'nın başındaydı. Ne dedi, suçu o zamanın başbakanına attı.

"SEN NE İŞE YARIYORSUN, BAK DEVLET YÖNETİYORUZ"

Sen ne işe yarıyorsun? Bak biz de şu anda devlet yönetiyoruz, 19 şehir hastanesi ve yüzlerce hastanemiz var. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin inlerinden çıkamadığı Türkiye inşa ettik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz.

"İSTANBUL-İZMİR 3 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

Onların iyi dediği Türkiye bir köyden diğerine sağ salim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yol, otoyol, havalimanları, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli, konforlu hale geldiği Türkiye inşa ettik. İşte İstanbul-İzmir, 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir, Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Eskiden Manisa-İzmir düşünün ne kadar mesafeydi? Sabuncubeli Tüneli ile bu kadar kısaldı. Onların iyi dediği Türkiye yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, ticareti baltaladığı Türkiye'ydi.

"BU YIL SONU KENDİ OTOMOBİLİMİZİ ÜRETİYORUZ"

Biz sanayimizi her alanda tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan Türkiye inşa ettik. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Biz savunma sanayimizin dışa bağımlılığını geldiğimizde yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstikbalimizi ve istiklalimizi garanti alan Türkiye inşa ettik. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri de rahatsız ediyor, Bay Kemal'i de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye bırakın geleceğine güvenle bakmayı, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman ülkelerdi.

"TÜRKİYE TOPLU İĞNE BİLE ÜRETİLMİYORDU"

Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Ama şimdi tüfeklerimiz, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarımızı biz üretiyoruz. Bir deprem ülkesi olan ülkesinde yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek daha güvenli bir Türkiye inşa ettik. Van depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu. Bingöl depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu. Kütahya Simav'ı inşa ettik mi? Gölcük'te, Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Biz geldik bunları da inşa ettik.

"DÜNYA BARIŞINI TESİS EDELİM DİYE UKRAYNA'DA, SOÇİ'DEYDİM"

Biz siyasi, askeri, diplomatik gücüyle dünyanın saygısını kazanmış bir Türkiye inşa ettik. İki gün önce Ukrayna'daydım. Bir hafta önce Soçi'deydim. Niçin? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil barış için varız. Ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Onların da kim olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"MANİSA BU İŞİ BİTİRDİ"

Maşallah, şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? Elele, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

"BİZİM FARKIMIZ ESERLE KONUŞMAMIZ"

Amacımız ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim, ekonomi sistemini en üst ligine çıkarmaktır. Manisa 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Herkes konuşur. Herkes yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız yaptığımız eser, hizmet, yatırımlarla konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterlidir. Son 20 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde toplam 4 bin 922 yeni derslik kazandırdık. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla Manisa'da 10 bin 366 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada göreve geldiğimizde Manisa'da 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 546 kilometre ilave ettik.

"SULTANİ ÜZÜM FİYATINI 27 LİRA OLARAK BELİRLEDİK"