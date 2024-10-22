Erdoğan, Rusya'ya gidiyor: BRICS Zirvesi'ne katılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Rusya'ya gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.

Erdoğan, Rusya'ya gidiyor: BRICS Zirvesi'ne katılacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Tataristan'ın başkenti Kazan'a gidecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, BRICS Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in planlanan görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Uşakov, ''Putin ve Erdoğan, 23 Ekim tarihinde Kazan’da görüşecek. Liderler, Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezini ele alacaklar" ifadelerini kullandı. 

Uşakov, Zirve'ye 36 ülkeden temsilci ve 6 uluslararası örgütün liderlerinin katılımını beklediklerini, katılan ülkelerden 22 delegasyonun en üst düzeyde temsil edileceğini kaydetti.

Yuri Uşakov, Putin’in BRICS Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile görüşmeyi planladığını bildirdi.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #BRICS

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