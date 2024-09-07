BRICS kârdan çok zarar getirebilir

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Türkiye’nin olası BRICS üyeliğinin artıları ve eksileri tartışılmaya devam ederken uzmanlar BRICS üyeliğinin siyasi olarak kârdan çok zarar getireceğini, ekonomik olarak ise sadece ‘sınırlı’ katkı sağlayabileceğini söylüyor.

Ankara’nın BRICS’e tam üyelik için resmi başvuruda bulunduğu AKP hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanmazken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye’nin başvuruda bulunduğunu ve değerlendirileceğini söyledi. BRICS’in genişleme kararının, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da yapılacak zirvede ele alınması ve zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye BRICS’in ilk NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) adayı ülkesi olacak.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin BRICS başvurusunun “Batı’ya karşı el yükseltme çabası” olduğunu belirten Arısan, sızan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Brüksel’de katıldığı gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin tekrar başlamasının olanaksızlığının Türkiye’ye iletildiğini söyledi. Arısan, “Zaten AB uzun zamandır Türkiye’yi bir aday olarak görmüyor. Türkiye’de demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konulardaki durum malumunuz olduğu için sürecin tekrar başlamasının olanağı yok. Resmen askıya alınmadı ama 2018 yılında gayriresmi olarak askıya alındı. BRICS üyelik başvurusu Batı’ya karşı bir el yükseltme” dedi.

TÜRKİYE’YE DAVET GELMEDİ

BRICS’in AB’ye alternatif olamayacağının altını çizen Arısan, “BRICS daha çok bir platform, sekretaryası yok, kurumları yok, AB gibi değil. Kalkınma Bankası var. Üye ülkelerde altyapı ve sürdürülebilir kalkınma yatırımlarına finansman sağlanıyor. Oradan finansman sağlanması düşünülmüş olabilir. Batı’da zaten Türkiye’ye yönelik ‘dış politikası belirsiz, Rusya’ya daha yakın’ diye bir şüphe var. BRICS üyeliği bu fikri besleyebilir. Ancak bu bir eksen kayması değil, sadece bir gözdağı vermektir” diye konuştu. Türkiye’nin üyeliğe davet edilmeyip kendisinin başvurduğunu anımsatan Arısan, “Kabul edilirse Türkiye’ye kârdan çok zarar getirebilir. Ekonomik olarak da sınırlı bir katkısı olur çünkü Kalkınma Bankası’nın da çok fazla sermayesi yok. AB’de bazı ülkeler Türkiye’nin hasım olduğunu vurguluyor. BRICS üyeliği bu fikrin vurgulanmasını kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

KREMLİN’DEN UKRAYNA İMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün katıldığı 9’uncu Doğu Ekonomik Forumu’nda Türkiye’nin BRICS’e üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin NATO üyeliği ve uzun süredir askıda bulunan Avrupa Birliği (AB) adaylık süreine işaret eden Lavrov, bunun katılım önünde engel olmadığı mesajını verdi, “BRICS’te belirli örgütlere üye olanlarla ilişki kurulmasını yasaklayan bir kural yok” dedi. Ancak Rus Bakan üyelik için “AB’nin Ukrayna’da öne sürdüğü değerleri değil, üyelerin ortak değerlerini paylaşmanın temel olduğunu” ifade etti.