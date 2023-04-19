Erdoğan seçim sonrasına söz verdi: Fahiş kiraların üzerine gideceğiz!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 00:10

Güncelleme: 19.04.2023 - 00:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TRT ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, kiralarda yaşanan fahiş artışa değindi.

"Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz" diyen Erdoğan, "Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır" ifadesini kullandı. Fahiş fiyat artışlarının seçimden sonra üzerine gideceklerini kaydeden Erdoğan, "Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

MÜLAKAT VE İMAR AFFI DA SEÇİM SONRASINA KALDI

AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yapan Erdoğan, kamuda mülakatları kaldıracaklarını söylemişti. Erdoğan ayrıca katıldığı bir canlı yayın programında ise 'imar affı' ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, miting ve meydanlarda 'sorun çözücü' olarak nitelendirdiği imar affını yeni dönemde 'affedilemez suçlar' arasına alacağını belirterek "Bu işin affı maffı olmaz" demişti.

'KİRA VE DEPREME HAZIRLIKLI HAMLEYİ PAYLAŞACAĞIM' DEMİŞTİ

Erdoğan Ağustos 2022'de ise Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Bu süreç böyle devam edecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın büyüklüğü yapılan işin çapını ortaya koymaya yeterlidir. 3 milyon konutun dönüşümünden, 1 milyon 200 bine yakın konut inşa etmekten bahsediyoruz. Bu Türkiye için başlı başına bir devrimdir. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum."