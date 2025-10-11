Erdoğan, sloganlara yanıt verdi: 'Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, salonda slogan atanlara, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" dedi. Erdoğan, "Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzelileri sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'deki iki yıldır süren katliamı durduracak her projeye desteğimiz tam. Adil bir barışın kaybeden tarafı olmaz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye, Türkiye’den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometre kareyle ufku sınırlandırılmayacak bir ülkedir. Türkiye’nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir. Gençler unutmayın su yatağında akar.

Yaşadığımız her hadise bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye kendi tabii mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi.

"ÖNCE BEN GİDECEĞİM SONRA SİZ"

Bölgedeki diğer Müslüman ülkelerde görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı.

Şunun altını tekrar önemle çiziyorum. Şahsınızda Filistin’i ve Filistinlileri selamlıyorum.

Kim ne derse desin. Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür.

Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz. Gazze’de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır."