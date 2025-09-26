Erdoğan ve ABD'li temsilci Tom Barrack arasında 'kravat' diyaloğu: 'Türkiye'den vereceğim'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Beyaz Saray'a gitti.
Erdoğan'ın Beyaz Saray'a ulaşmasının ardından iki lider Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.
Zirvede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack arasında kravat diyaloğu yaşandı.
"TÜRKİYE'DEN VEREEĞİM"
Erdoğan'ın kravatını öven Barrack, "I love your tie (Kravatını sevdim)" derken Erdoğan, "Türkiye'den vereceğim" diye yanıt verdi.
İşte o diyalog...
Erdoğan: How are you? (Nasılsın?).
Barrack: I love your tie (Kravatını sevdim).
Erdoğan: Türkiye'den vereceğim.