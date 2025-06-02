Erdoğan ve Bahçeli'yi rahatsız edecek anket: Her 10 kişiden 6'sı aynı cevabı verdi!

İktidar partisi AKP ve iktidar ortağı MHP, net bir şekilde "erken seçim'e" kapıyı kapatırken; muhalefet ise erken seçim talebini hem Meclis'te hem meydanlarda ısrarla dile getirmeye devam ediyor.

Kamuoyu araştırma şirketleri de bu süreçte halkın nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak TÜSİAR Araştırma ve Danışmanlık, 22-25 Mayıs tarihleri arasında 3 bin 177 kişiyle CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmada katılımcılara, “Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusunu yöneltti.

HER 10 KİŞİDEN 6'SI ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Araştırma sonuçlarına göre halkın %61,28’i erken seçim istediğini belirtirken, %37,02’si karşı olduğunu ifade etti.

AKP ve MHP kanadından yapılan açıklamalarda "erken seçim" talebine kapılar kapatılırken muhalefet partilerinin tamamı erken seçim istiyor.





CHP BİRİNCİ PARTİ

Katılımcılara ayrıca, "Bugün Milletvekilliği Seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi partiye verdiniz?" sorusu yöneltilirken CHP yüzde 33,7 ile birinci parti çıktı.

CHP'yi yüzde 30,1 ile AKP izlerken diğer partilerin oy destekleri şöyle:

DEM yüzde 7,9

MHP yüzde 7.8

İYİ Parti yüzde 5.6

YRP yüzde 4.5

Zafer Partisi yüzde 4.4

A Parti yüzde 1.5

TİP yüzde 1.5

Diğer yüzde 3.1