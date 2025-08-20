Erdoğan ve Putin arasında kritik temas

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İki ismin, Ukrayna'da çözüm arayışları başta olmak üzere bölgesel konuları konuştuğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Donald Trump'ın önce Putin ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Avrupalı liderler de ABD'de bir araya gelmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de dün ABD dönüşünde Erdoğan'ı aramıştı.

İki ismin görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar" denilmişti.