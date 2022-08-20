Erdoğan'a bir 'kuru üzüm alım fiyatı' tepkisi de Davutoğlu'ndan
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kur korumalı mevduatla çalışmayan, üretmeyen kesime milletin kesesinden faiz ödüyorsunuz. Üreticiye gelince para yok diyorsunuz. Kuru üzüm alım fiyatı en az 35 TL olmalı, üreticinin çiftçinin hakkı korunmalı" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 27 lira olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"ÜRETİCİYE GELİNCE PARA YOK DİYORSUNUZ"
Davutoğlu şu açıklamayı yaptı:
- Kur korumalı mevduatla çalışmayan, üretmeyen kesime milletin kesesinden faiz ödüyorsunuz. Üreticiye gelince para yok diyorsunuz. Kuru üzüm alım fiyatı en az 35 TL olmalı, üreticinin çiftçinin hakkı korunmalı"
Kur korumalı mevduatla çalışmayan, üretmeyen kesime milletin kesesinden faiz ödüyorsunuz. Üreticiye gelince para yok diyorsunuz. Kuru üzüm alım fiyatı en az 35 TL olmalı, üreticinin çiftçinin hakkı korunmalı.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 20, 2022
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