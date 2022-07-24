Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak, annesi Müjgan Bilgin'in ölümü nedeniyle taziyelerini iletti.

AA
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:12
Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu
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Şarkıcı Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Müjgan Bilgin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

73 yaşında hayata veda eden Bilgin'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bilgin'in ölümünün ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebru Gündeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Bilgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.


Ebru Gündeş Tayyip Erdoğan Müjgan Bilgin
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