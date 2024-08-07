‘Erdoğan’ın cepheleşme siyasetinden insanlar bıktı’

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri Haniye’nin ölümünün ardından milli yas ilan edilmesine ilişkin “Biz milletimizden izin aldık” dedi. Buna karşın yurttaşların pek çoğu kararı eleştirdi. Erdoğan’ın söylemleri akıllara “Erdoğan millet derken yurttaşları ayırıyor mu” sorusunu getirdi.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren siyaset bilimci Prof. Dr. Can Kakışım, AKP’nin kurulduğu günden bu yana “cepheleşme siyaseti güttüğünü” söyledi. Kakışım, cepheleşme siyaseti kavramını ise “Toplumu bizden olanlar ve ötekiler olarak ayrıştırdı. Öteki olarak gördüğü insanlara hukuksuzluğu, hatta türlü hakareti bile reva görürken sadece kendi kitlesinin hassasiyet ve beklentilerini esas aldı” diyerek açıkladı.

‘MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR’

AKP’nin attığı adımların meşruiyetini kendi kitlesinden aldığını vurgulayan Kakışım, “Politikalarına kendi kitlelerinden de destek olmadığında ise o desteği bu siz ve biz ayrımı sayesinde bir grup aidiyeti yaratarak oluşturmayı deniyorlar. Artık insanlar bu siyasetten sıkıldı, ekonomide o kadar dibe vurmuşluk var ki mızrak çuvala sığmıyor” dedi.