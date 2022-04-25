Erdoğan'ın katıldığı törende AYM Başkanı Arslan'dan 'kuvvetler ayrılığı' mesajı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:15

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 60'ıncı kuruluş yıl dönümü törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Açılış konuşmasında, mahkemelerin temel görevinin adaleti korumak olduğunu söyleyen AYM Başkanı Zühtü Arslan, kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde anayasadan bahsetmenin mümkün olmadığı mesajını verdi.

AYM Başkanı Arslan, daha sonra bireysel başvuru dosyalarındaki yığılmadan şikayet ederek "Anayasa Mahkemesi gerçekten 60 yıllık tarihinin en ağır ve yoğun iş yüküyle karşı karşıyadır. Bilhassa bireysel başvuruda çok hızlı bir artış söz konusudur. Bugün itibarıyla 95 bin civarında bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi’nin önündedir. Bireysel başvuruyu kabul eden hiçbir ülkenin Anayasa Mahkemesi’nin önünde, bırakalım anayasa mahkemelerini 47 ülkeden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde dahi bu kadar başvuru yok. AİHM 47 ülkeden başvuru alıyor ve 72 bin derdest başvurusu var. AYM'nin önünde 95 bin başvuru var. Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

"ÇÖZÜMÜ KAYNAĞINI KURUTMAK"

AYM Başkanı Arslan, bu konudaki kanuni düzenlemelerin gecikmeksizin yapılması gerektiğini belirterek, "Şayet bireysel başvurunun etkili ve verimli bir hak arama yolu olarak yoluna devam etmesini istiyorsak bireysel başvuruda iş yükünü radikal bir şekilde çözmenin yolu, bireysel başvurunun objektif etkisinin hayata geçirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle ihlallerin kaynağını kurutmaktır. Bu da ancak AYM bir ihlal kararı verdikten sonra ihlale sebep olan kanun veya idari makamların kararları veya yargı kararlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bunu yaptığımız takdirde biz yeni başvuruları ve yeni ihlallerin ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Aksi takdirde bataklığı kurutmadan sivrisineklerle mücadele etmeye devam ederiz. Bunun da sonuçsuz bir uğraş olduğunu takdir edersiniz" diye konuştu.

Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışını yaparak, galeriyi gezdi. Galeri açılışından sonra 'Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa'nın Yorumlanması Sempozyumu' gerçekleştirildi.