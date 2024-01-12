Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan kalan adayları pazar günü açıklayacaklarını söyledi. Bu sırada Kurum 'Pazartesi' uyarısı yaparken, Erdoğan'ın “Yok pazara aldık” dediği duyuldu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, Ankara başta olmak üzere AKP belediye başkan adaylarının pazar günü açıklanacağını belirtti.
Konuşma sırasında Erdoğan ve AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Erdoğan, "Pazar günü Ankara merkezli olarak toplantımızı yapıp, büyükşehirler ve kalan illerimizin açıklamasını yapacağız" dedi.
Bu sırada Murat Kurum, Erdoğan'ı “Pazartesi” diye uyardı.
Erdoğan'ın ise “Yok pazara aldık” diye cevap verdiği duyuldu.
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