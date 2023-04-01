Erdoğan ‘Onu saymaya bile gerek yok’ demişti! Sinan Oğan’dan yanıt
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için kullandığı “Onu saymaya bile gerek yok” sözlerine yanıt verdi. Oğan “Sayın Erdoğan 14 Mayıs’ta çantada ne olduğunu iyi görecektir” dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakipleri için kullandığı “Bir tarafta bölücülerin ‘Yürü Kemal’i’ var. Öte tarafta ‘Gel Muharrem’ bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok” sözlerine ilk yanıt Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’dan geldi.
Twitter hesabından Erdoğan’ın sözlerine ilişkin bir haberi paylaşan Oğan, şöyle yazdı:
“Sevgili Türk Milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan ‘saymaya gerek bile yok’ demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinç altının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu ‘zaten çantada kekliktir’ ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs’ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; ‘Cüceyi payız sayarlar’”
Sevgili Türk Milleti,— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 1, 2023
Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan “saymaya gerek bile yok” demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinç altının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu “zaten çantada kekliktir” ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs’ta… pic.twitter.com/TKsoXRAh8r
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