Türkiye, tazminata mahkum edilmişti: HKP'den Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile petrol ticareti nedeniyle Türkiye’nin Uluslararası Tahkim tarafından tazminata mahkum edilmesini yargıya taşıdı. HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve PowerTrans şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 20:56
Türkiye, tazminata mahkum edilmişti: HKP'den Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu
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Irak merkezi hükümetinin, IKBY’nin Türkiye üzerinden izinsiz petrol sattığını belirterek Uluslararası Tahkim’e açtığı davada, Türkiye’nin 1,4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmedildi. IKBY de Türkiye’ye petrol akışını durdurdu. Petrolü taşıyan şirket PowerTrans’ın sahiplerinin arasında ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın olduğu iddia edildi.

HKP avukatları, gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski bakanlar Albayrak ve Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile PowerTrans Petrol ve Enerji Ticaret A.Ş. yetkilileri ve ortakları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Söz konusu isimlerin “görevi kötüye kullanma”, “temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “kamu görevlisinin ticareti”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “fiyatları etkileme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçlarını işledikleri iddia edildi.

‘ZARARA UĞRATIYORLAR’

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, yaptığı açıklamada, “Devlet yetkililerimiz, PowerTrans’ın bu cezasını üstlenerek ve aynı zamanda da hakem heyetinin kararına itiraz etmeyerek ülkemizi, insanlarımızı ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyerek zarara uğratıyor. Bu açıkça bizim ceza kanunumuza göre suçtur. Savcıların cumhuriyetin savcılıklarını unutarak hareketsiz kalmaları halinde kendileri hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunulacak” dedi. 


IKBY ırak türkiye HKP Halkın Kurtuluş Partisi Recep Tayyip Erdoğan

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