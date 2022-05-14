Erdoğan'ın programı vardı: AKM önünde bir kişi 3 silahla gözaltına alındı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Malatya'da kasten yaralama, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ve hakkında herhangi bir arama kararı bulunmadığı tespit edildi.

Şüpheli, güvenlik güçlerince ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.