Erdoğan'ın programı vardı: AKM önünde bir kişi 3 silahla gözaltına alındı

Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı.

İHA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:17
Erdoğan'ın programı vardı: AKM önünde bir kişi 3 silahla gözaltına alındı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Malatya'da kasten yaralama, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ve hakkında herhangi bir arama kararı bulunmadığı tespit edildi.

Şüpheli, güvenlik güçlerince ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.


Recep Tayyip Erdoğan atatürk kültür merkezi taksim gözaltı

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