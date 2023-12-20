Erdoğan'ın yerel seçim stratejisi belli oldu: 1994'le mesaj

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının kim olacağı tartışılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhalefete “1994 yılı seçimleri üzerinden gönderme yapacağı” belirtiliyor. Erdoğan, bu kapsamda Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını, “kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ilan edildiği” tarih olan 15 Ocak 1994 tarihine atfen, 15 Ocak’ta açıklayacak. Cumhur İttifakı’nın seçim stratejisini de muhalefetin yönetiminde olan illerde “yerine getirilmeyen vaatler” üzerinden kuracağı öğrenildi. Cumhur İttifakı’nın göstereceği diğer adaylar ise 27 Aralık’tan itibaren açıklanmaya başlanacak.

AKP ve MHP’nin işbirliği görüşmelerinde Adana’nın yerine Muğla’da MHP’nin adayının destekleneceği belirtilmişti. Yapılan son görüşmelerde ise Muğla’da da AKP’nin göstereceği bir isimle seçimlere girileceği belirtiliyor. MHP’nin ise ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde etkin rol oynayacağı ifade ediliyor.

AKP’nin, yerel seçimlerdeki stratejisini de CHP’li belediyelerin “bugüne kadar tutmadıkları vaatler” üzerinden kuracağı kaydediliyor. AKP’nin bu kapsamda kampanya sürecini üç aşamada yürüteceği, “kabul” aşamasında “muhalefetteki belediyelerin yerine getirmediği vaatlerin anlatılması”, “kanaat” aşamasında “gerçek belediyecilik” temasının işlenerek AKP’li belediyelerin yaptıklarının anlatılmasının yer alacağı kaydediliyor. “Karar” aşamasının da “seçmenin oyu” olduğu belirtiliyor.

ANKARA'DA DEĞİŞİM

Öte yandan Cumhur İttifakı Ankara’da Mansur Yavaş’a karşı Turgut Altınok kartını açmayı planlıyor. Ancak Erdoğan’ın Ankara’nın ilçelerindeki belediye başkanlarında yüzde 50 ve üzerinde değişim yapacağı ifade ediliyor. Altınok’tan boşalacak koltuğa Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’ın oturacağı belirtilirken, Erdoğan’ın sadece Pursaklar, Kahramankazan ve Çubuk ilçe belediye başkanlarını yeniden aday göstereceği konuşuluyor.