Eren Erdem'den sürpriz çıkış: Aktif politika hayatımı sonlandırdım

5.09.2025 13:10:00
Haber Merkezi
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, aktif politika hayatını sonlandırdığını duyurdu. Erdem, "Hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut ünvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm" dedi.

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem, aktif politika hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için, topluca yanıtımdır. Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak; aktif politika hayatımı sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MAKAMI ÜSTLENMEYECEĞİM"

Eren Erdem, şöyle devam etti:

"Bir olasılık dahilinde; hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut ünvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm."

"POLEMİKLERLE İLGİLENMİYORUM"

"İnsanlığa hizmet için, bugün politik gündemden daha faydalı olacağını düşündüğüm; Neşriyat, Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm" diyen Erdem, şunları söyledi:

"Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikleri ile ilgilenmiyorum. Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle, ilgililere toplu mesajımdır."

