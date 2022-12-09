Erenköy cemaatinin 'şeyh'i Osman Nuri Topbaş'tan BİM'le ilgili açıklama

09 Aralık 2022 Cuma, 09:18

Erenköy cemaatinin "şeyh"i olarak bilinen Osman Nuri Topbaş, son dönemde gıda maddelerinin fiyatlarındaki yükseklik üzerinden hedefe konulan market zinciri BİM'le ilgili açıklama yaptı.

Topbaş, "Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir. Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Topbaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda ‘bazı çevreler’ şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.

Mesaimin tamamını başta Kuran hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakk'ın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim. Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimiz'e hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah’a sığınırız.

Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir.

Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir.

Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Kasım'da yaptığı Meclis grup toplantısı konuşmasında, zincir marketlerin "FETÖ" ile irtibatının araştırılmasını istemişti. Bahçeli şu sözleri sarf etmişti:

"Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir."

Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt veren Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, daha sonra MHP'lilerle suç örgütü liderlerinin hedefi haline gelmiş ve dernek başkanlığından istifa etmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

30 Kasım'da yaptığı açıklamada ise Erdoğan, "Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Birçok birimlerde, ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" demişti.

Ardından BİM marketlerde denetleme başlatılmış, bazı merketler mühürlenmişti. Burdur’da, MHP’li Tefenni Belediyesi, ilçedeki BİM şubesinin önüne, Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerine yer verilen bir reklam panosu yerleştirmişti.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla ise zincir marketlerin satışa sundukları ürünlerini Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarmak zorunlu tutulmuştu.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da BİM ve Erenköy cemaati arasındaki ilişkiler ile son dönemde yaşanan tartışmaları "BİM kavgasının şifreleri" başlıklı yazısında kaleme almıştı.