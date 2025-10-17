Ergenekon'a 'Türkiye'nin bağırsak temizliği' diyen Bülent Arınç'tan 'Mehmet Haberal' açıklaması: 'Yaşamı gasbedildi'

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’i ziyaret etti.

Arınç sonrasında Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Haberal ile çalışma ofisinde görüşme gerçekleştirdi.

‘NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM’

Arınç, Haberal’ın tıp alanındaki başarılarını dile getirerek, “Haberal hocamızın dünya çapındaki başarıları, sadece onun değil, Türkiye’nin de gururudur. Kendisinin vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir. Uğradığı bütün haksızlıklara rağmen bütün yatırımlarını Türkiye’ye yapmış olması, ilerlemiş yaşına rağmen 7/24 ülkemize hizmet etmesi, onun yerli ve milli duruşunun ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor” dedi.

Arınç ayrıca “Haberal Hoca'ya yapılan haksızlıkları aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım. Geçmişte büyük haksızlık yapılarak 4 yıl 4 ay yaşamı gasbedildi. Buna rağmen ülkesine küsmedi, hiçbir zaman dünyada ülkemizin aleyhine tek bir söz ettirmedi. Ayakta alkışlıyorum” ifadelerini de kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN ÜLKENİN VARLIĞI’

Ziyaretin sonunda söz alan Haberal ise “İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnettarız. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmaktır. Yaşamım boyunca tek bir hedefim oldu: Ülkemizi nasıl yükseltiriz? Görevimiz Ay-Yıldızlı bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizin görevi budur. Önemli olan bu ülkenin varlığıdır. Mesele budur, başka bir şey değil” dedi.