Erken seçim çağrıları sürerken… Bu anket sonucunda AKP yüzde 28’in altında!

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte, CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinden erken seçim çağrıları gelmeye devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise erken seçim için 2 Kasım tarihini işaret ediyor.
Tüm bunlarla beraber, araştırma şirketleri seçim anketi sonuçlarını paylaşmayı sürdüyor.
HBS Araştırma Şirketi tarafından 32 şehirde 3 bin 200 seçmen ile yüz yüze yapılan son ankette CHP yüzde 33.9 oy oranıyla AKP'nin 6.1 puan önünde birinci sırada yer aldı.
AKP'nin oyu ise yüzde 27.8'de kaldı.
İşte o çarpıcı anket sonucu:
CHP: Yüzde 33.9
AKP: Yüzde 27.8
DEM Parti: Yüzde 8.1
MHP: Yüzde 7.0
İYİ Parti: Yüzde 5.8
Zafer Partisi: 5.0
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.3
TİP: Yüzde 1.7
Anahtar Parti: Yüzde 1.6
Diğer: Yüzde 4.8