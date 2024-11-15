Erken seçim için ilginç sonuçlar: Hangi parti birinci olur?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:48

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:25

Bupar Araştırma'nın yapmış olduğu ankette katılımcılara bugün erken seçim olsa birinci olacağına dair soru yöneltildi.

Araştırma 5-17 Ekim tarihleri arasında TÜİK'in belirlediği 12 bölge ve 24 ilde 2333 kişiyle yüz yüze olarak yapıldı.

'CHP' YANITI FARK ATTI

Katılımcıların yüzde 49,9'u yanıtıyla birinci sıraya CHP'yi taşıdı. AKP yanıtını verenlerin oranı ise 33,2 olarak kaydedildi. 'Bilmiyorum' yanıtı ise 10,2 ile üçüncü seçenek olarak tercih edildi.

EN FAZLA İFADE 'ATATÜRKÇÜ'

Anketteki 'Kendinizi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tanımlarsınız?' sorusuna katılımcıların 31,2'si 'Atatürkçü' yanıtı verdi. Yüzde 22,4 ise 'Milliyetçi-muhafazakar' yanıtını verdi. Buna göre 'Atatürkçü' ifadesi katılımcıların en çok tercih ettiği tanım oldu.

EN BÜYÜK SORUN PAHALILIK

Araştırmada sorulan 'Ülkemizin en önemli sorunları nelerdir?' sorusuna yüzde 85 'Pahalılık, gıda fiyatlarının yüksek olması' yanıtını verildi. Yüzde 45 oranında ise 'Kadın sorunları, kadın cinayetleri' yanıtı verildi.

YARIDAN FAZLASI 'MUTSUZ' DEDİ

Yapılan araştırmada katılımcılara 'Genel olarak kendinizi mutlu hissediyor musunuz?' sorusu da soruldu. Ankette yüzde 50'nin üzerinde katılımcı 'Hayır', Yüzde 42 dolaylarında katılımcı ise 'Evet' yanıtını verdi.