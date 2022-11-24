Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis bir araya geliyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:02

Gazete Rum Devlet Ajansı'nın yaptığı habere göre, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Aralık ayında BM tarafından yıl sonu münasebetiyle düzenlenecek resepsiyon sırasında bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, iki liderin en son Nisan ayında, BM Kıbrıs Barış Gücü UNFICYP tarafından eski Lefkoşa havaalanında düzenlenen ve Kıbrıs sorununun çözümü sürecine kadınların dahil edilmesine ilişkin bir eylem planının tartışıldığı etkinlik sırasında bir araya gelmiş olduklarını da hatırlattı.

Gazete ayrıca, Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou ile Kıbrıs Türk özel temsilcisi Ergün Olgun’un, BM'nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu genel sekreter yardımcısı Miroslav Jenca'nın ziyaretinden bu yana ilk görüşmelerini gerçekleştirmiş olduklarını da duyurdu.