Ertan Yıldız'ın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalandı.

"İtirafçı" olan Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, tutuklanan Yıldız'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde ifadesinin alındığı belirtilerek, "İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sulh Ceza Hakimliğince tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmesinin talep edildiği, 21 Mayıs tarihli sorgusu neticesinde şüphelinin tahliyesine ve hakkında 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulur" denildi.

SAVCILIK YETERLİ BULMAMIŞTI

Ertan Yıldız, daha önce verdiği ifadede, ihaleler karşılığında şirketlerden kimi taleplerde bulunulduğu iddia etmiş ve rüşvet iddialarına yönelik "duydum", "tahmin ediyorum", "düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız'ın ifadesindeki beyanları yeterli bulmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yıldız'ı tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevi'ne geri göndermişti.