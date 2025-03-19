İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız neden gözaltına alındı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız neden gözaltına alındı?
Etiketler: #Ertan Yıldız #ibb #Ekrem İmamoğlu
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