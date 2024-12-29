Esenyurt’ta beklenen plan

Yayınlanma: 29.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.12.2024 - 04:00

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından 60 gündür kayyum Can Aksoy tarafından yönetilen Esenyurt’ta, Özer döneminde başlatılan ancak yarıda kalan projelerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Özer’in göreve gelmesinden sonra hazırlanan ve ilçedeki Kıraç bölgesinde bulunan yedi mahalleyi kapsayan imar planı için bir toplantı yapıldı.

150 bin yurttaşı ilgilendiren Kıraç’taki imar planı için Saraçhane’deki İBB binasında yapılan toplantıya katılan İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri, İBB Meclisi’nde Esenyurt’u temsil eden meclis üyelerini devam eden süreç hakkında bilgilendirdi.

Toplantıya komisyonun AKP’li üyelerinin ve İBB Meclisi’nde Esenyurt’u temsil eden AKP’li üyelerin de davet edildiği ancak katılım göstermedikleri öğrenildi.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı, İBB Meclisi’nin ocak ayı oturumlarında komisyona havale edilecek.