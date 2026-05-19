Eser Yenenler sunucu olmuştu... AKP'nin 'gençlik şöleni'ne AKP'liler bile kızdı: 'Bu bir ihmaldir'

AKP Gençlik Kolları’nın gençlik şöleni son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında...

Bazı öğrencilerin ‘ücretsiz gezi’ denilerek haberleri olmadan şölene götürüldüğü, 35 bin kapasiteli stadyumda 100 bin kişinin toplandığı iddiaları gündeme geldi.

AKP'NİN 'GENÇLİK ŞÖLENİ'NE AKP'LİLER BİLE KIZDI

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için “Her şey çok güzel olacak” diye tweet atan Eser Yenenler’in gecenin sunucusu olması da tartışıldı.

AKP'nin etkinliğini hem iktidar hem muhalefet cephesi eleştirdi.

AKP'Lİ ACAR'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: 'BURASI MERKEZ PARTİ'

AKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, eleştirilere yanıt verirken, "Burası bir merkez partisi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 50+1’i gerektiriyor. Kitle partisiyiz, lider partisiyiz, doğru. Orada tesettürlü kardeşlerimiz de vardı, seküler tarzı benimseyen kardeşlerimiz de vardı" dedi.

OTOBÜSLERİN ÜZERİNDE LOGO VARDI

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Acar, gençlerin nereye gittiğini bilmediği yönündeki iddiaları kabul etmedi, "Otobüslerimizin üzerinde logoların, AK Parti kurumsallarının olduğu, nereye gittiklerini bildikleri, davet edilmiş insanlar" diye konuştu.

'ASIL ESER YENENLER’E SORMAK LAZIM..."

Acar, Eser Yenenlerin sunucu olmasıyla ilgili eleştirenlere de şöyle yanıt verdi:

"Asıl Eser Yenenler’e sormak lazım. AK Parti’nin programında neden bulunmak istemiş? O gün 'Her şey çok güzel olacak' deyip bugün neden AK Parti’nin programında sunuculuk yapmayı istemiş? Belki o gün de ücret karşılığını tutan bir zemin söz konusuydu, bilemem. Kimsenin hakkına girmek istemem. Yenenler’in İmamoğlu’nu destekliyor formatı üzerinden yaklaştığımız bir mesele değil. Tamamen profesyonel bir süreç."

'SPONTANE GELİŞEN BİR ŞEY'

Sosyal medya hesabından Emine Erdoğan'la ilgili paylaşım yapan bir fenomenin orada bulunmasını 'ihmal' olarak nitelendiren Acar şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanına ödül vermedi. Bir resim vermiş. Bir talepte bulunmuş, biz de onaylamışız. Gençlik kollarımız tasarrufta bulunmuş. Spontane gelişen bir şey. Tabanımız kızmakta haklı mı? Son derece haklı. Buna kızılır, eyvallah. Hanımefendinin hassasiyetinin korunmasıyla alakalı noktada böyle bir durum olmuş olabilir. Biz 'Nasıl görülmedi' diye paylaşımda bulunduk. Dediler ki 'Başkanım ödül verilmesi söz konusu değil, kız resmini verdi.' Keşke fark edilseydi, müsaade etmezdik."