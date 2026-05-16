Eşine 'fakirlik belgesi' aldırmıştı: AKP'li vekil Hüseyin Altınsoy sessizliğini bozdu

Olayı kamuoyunun gündemine ilk olarak CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan taşımış ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu belgeyi düzenleyen kişi ile milletvekilinin eşi hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, kamuoyundan özür dilediğini açıkladı:

"VİCDANEN KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Altınsoy konu hakkında şunları yazdı:

"Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır. Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır. Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır.

Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı,-verilen süre içerisinde (2026.9. ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

Siyasi sebeplede olsada kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum. CHP’liler tarafından konunun-istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini, Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerdede devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."