Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eşine 'fakirlik belgesi' aldırmıştı: AKP'li vekil Hüseyin Altınsoy sessizliğini bozdu

Eşine 'fakirlik belgesi' aldırmıştı: AKP'li vekil Hüseyin Altınsoy sessizliğini bozdu

16.05.2026 00:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eşine 'fakirlik belgesi' aldırmıştı: AKP'li vekil Hüseyin Altınsoy sessizliğini bozdu

AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, eşinin bir miras davasında mahkeme masraflarını ödememek için muhtarlıktan 'fakirlik belgesi' aldığı yönündeki haberlerin ardından kamuoyundan özür diledi. Altınsoy ayrıca konunun CHP'liler tarafından istismar edildiğini savundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olayı kamuoyunun gündemine ilk olarak CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan taşımış ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu belgeyi düzenleyen kişi ile milletvekilinin eşi hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, kamuoyundan özür dilediğini açıkladı:

"Siyasi sebeplede olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum."

Altınsoy ayrıca konunun CHP'liler tarafından istismar edildiğini savundu: "CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum."

"VİCDANEN KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Altınsoy konu hakkında şunları yazdı:

"Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte  açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır. Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır. Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8.  ayda açılmıştır. 

Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı,-verilen süre içerisinde (2026.9. ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

Siyasi sebeplede olsada kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum. CHP’liler tarafından konunun-istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini, Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerdede devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

İlgili Konular: #AKP #Fakirlik #Umut Akdoğan

İlgili Haberler

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgesi ile paylaştı: AKP dönemi İBB'de dikkat çeken araç tahsisi
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgesi ile paylaştı: AKP dönemi İBB'de dikkat çeken araç tahsisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir aracın 200 gün boyunca "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri"nin kullanımına sunulduğunu gösteren belge paylaştı.
AKP, Türk Kızılay'ına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini TBMM'ye sundu
AKP, Türk Kızılay'ına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini TBMM'ye sundu AKP, Türk Kızılay’ına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 9 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifle, Kızılay'ın afet lojistik ve barınma ürünlerinin tedarikinde Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulması, kan bileşenleri bedellerinin SGK üzerinden doğrudan kuruma aktarılması ve afet bölgelerinde bilfiil çalışan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor.
CHP'li Umut Akdoğan'dan çok konuşulacak ifşa: AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy eşine 'fakirlik belgesi' aldırmış
CHP'li Umut Akdoğan'dan çok konuşulacak ifşa: AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy eşine 'fakirlik belgesi' aldırmış CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin mahkeme harcı ödememek için muhtarlıktan "fakirlik belgesi" aldığını açıkladı. Akdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı; AK Parti'nin Genel Başkanıdır. AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla partisinde böyle bir isim olduğunu ve partisinde buna benzer çokça olaylar olduğunu bilmelidir, müdahale etmelidir" dedi.