Eski AKP milletvekili ‘bin kez ikaz ettim’ diyerek tepki gösterdi: ‘Kurduğunuz bütün kumpas modülleri elinizde patladı’

21.09.2025 17:52:00
Haber Merkezi
Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteği sonrası AKP'den ihraç edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık “19 Mart’tan bu yana muhalefete kurduğunuz bütün kumpas modülleri elinizde patladı” ifadelerini kullandı.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteği sonrası AKP'den ihraç edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden iktidarı eleştirdi.

Kocabıyık şunları yazdı:

“AK Partili arkadaşları bin kez ikaz ettim: Bırakın bu siyaset oyunlarını, bırakın yargıyı kullanmayı, bırakın şu mühendisliği… Yaptığınız her hamle sizi zayıflatıyor, muhalefeti güçlendiriyor. Bakın şu hale: 19 Mart’tan bu yana muhalefete kurduğunuz bütün kumpas modülleri elinizde patladı. İşte CHP bugün kongresini yaptı ve genel başkanını meşru koltuğuna oturttu, dosyayı kapattı. Şimdi size soru: Cumartesi günkü Özgür Özel mi daha güçlü pazar günkü Özgür Özel mi?”

