Eski AKP'li Balık Ayhan, Gelecek Partisi’ne katıldı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:16

Balık Ayhan olarak tanınan müzisyen ve şarkıcı Ayhan Küçükboyacı, Gelecek Partisi’ne katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, Twitter hesabından konuya dair yaptığı açıklamada, "Sahne Emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Sema Silkin Ün, paylaşımında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından Balık Ayhan'a parti yetki belgesi verdiği anlara ait karelere de yer verdi.

AKP ADAY ADAYI OLMUŞTU

''Balık Ayhan'' olarak tanınan Roman sanatçı Ayhan Küçükboyacı, 2011 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu. AKP grup toplantısında da boy gösteren Küçükboyacı'ya dönemin İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı'dan "Bu tarihten itibaren, kendini Roman halkının temsilcisi gibi gösteren Balık Ayhan’ın, Romanları hiçbir şekilde temsil edemediğini ve kendisini hiçbir şekilde desteklemediğimizi bildiririz" şeklinde tepki gelmişti.

Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını sıklıkla ifade ettiği bilinen Küçükboyacı'nın Erdoğan için yazdığını söylediği "Sen adamın kralısın, kasım Kasımpaşalısın" isimli şarkısı da bulunuyor.







