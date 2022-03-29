Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar yargılanıyor: Reddi hakim istedi, salonu terk etti

29 Mart 2022 Salı, 13:45

Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanlarından Murat Hazinedar'ın İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "haksız mal edindiği' iddiasıyla yargılandığı görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklar Hazinedar ve Belediye Meclis Üyesi Çetin Kırışgil avukatlarıyla birlikte katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen iş insanı Gaye Donay, Hazinedar'ın banka hesabından kendisine 40 bin TL göndermesi konusunda "Ne için olduğunu tam hatırlamıyorum ancak, zannediyorum ki sağlıkla ilgili bir durumdu. Bir çalışanımın eşi kanser hastasıydı. Tedavisine yardım amaçlı gönderilmiş bir paraydı. Ben daha sonra bu parayı Hazinedar'a iade ettim çünkü, birine yardım edeceksem bunu tek başıma yapmam gerekiyor diye düşündüm" dedi.

"O DÖNEM HESABIMDA 10 MİLYON DOLAR VAR, NEDEN 40 BİN TL'Yİ SORUYORSUNUZ"

Sanık Murat Hazinedar'a tanık ifadesine karşı diyecekleri soruldu. Hazinedar, "Bu tanığın iddianamede ismi yok, neden dinliyorsunuz. Benim o dönem hesabımda 10 milyon dolar var. Neden 40 bin TL'yi soruyorsunuz. Bunun nesini soruyorsunuz? 8 rapor var, MASAK ve başka raporlar var. Siz 40 bin TL'yi soruyorsunuz. Bunun yargılamayla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Benim insanlarla özel hukukum yok edildi" dedi.

Haznedar'ın avukat Efe Murat Bulut ise mahkeme tarafından dinlenen tanıkların iddianame kapsamında olmadığını belirtti. Yargılamanın iddianame dışına çıkılarak yapılamayacağını belirten Avukat Bulut, bu tanıkların beyanlarının dosyadan çıkarılmasını ve dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi.

Sanık Çetin Kırışgil ise, tanık ifadelerine karşı daha sonra avukatı aracılığıyla yazılı savunma yapacağını belirtti.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelendiği açıklanırken sanık Murat Hazinedar, tepki göstererek salonu terk etti. Mahkeme salonu önünde açıklama yapan Murat Hazinedar, "Belki de bir ilk yaşadık. 3 MASAK, bir Başbakanlık raporu lehimde geldi. Savcılığın istediği bilirkişi raporları lehimde geldi. Sayıştay raporları tertemiz geldi. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı'nın mütalaası dosyada. Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan bir hakimi bugün reddettim. Düşünebiliyor musunuz? 8 tane rapor var lehimde, tam 1.5 yıldır, Adalet Bakanlığı'nın yargılama süreleriyle ilgili talimatına rağmen, sadece ve sadece 3 tane tanığı dinleyerek mahkemeyi oyalayan bir hakim. Yargılanmak istiyorum, her şey hazır ama, dosyayı bitirmiyor. Bugün hakimi bu nedenle reddettim" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar ve Çetin Kırışgil hakkında, "Haksız mal edinme, gizleme, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" suçundan 3'er yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede sanıklar hakkında haksız edinilen malların zorla alımı ve kamu hizmetlerinden müebbeden yasaklanma da talep ediliyor.

Hazinedar hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, son mal bildiriminin 6 Temmuz 2015 tarihinde yapıldığı belirtildi. Raporda Hazinedar'ın bu tarihten sonra banka hesaplarında TL ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu, ancak bu para hareketlerine ilişkin mal bildirimlerinin olmadığı bildirildi. Hazinedar'ın 8 Mayıs 2015 tarihli mal bildiriminde kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı olduğu bildirilirken, bir önceki ve sonraki mal bildirimlerinde ise bu tutarın yer almadığı belirtildi. Raporda söz konusu paranın kaynağının belli olmadığı da ifade edildi.



