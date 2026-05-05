Eski MHP'li esnaftan CHP'li Yavuzyılmaz'a: 'Alnından öpeceğim'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) saha çalışmaları kapsamında İzmir Milletvekili Ümit Özlale başkanlığındaki heyet, Beypazarı’nda esnafla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında bir bakkal esnafı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz için "Kendisini görürsem alnından öpmek istiyorum" deyince, Özlale bu samimi talebi karşılıksız bırakmadı. Telefonla canlı bağlantı kurularak Yavuzyılmaz ile esnaf görüştürüldü.

"SENİ GÖRÜRSEM ALNINDAN ÖPECEĞİM"

Canlı bağlantıda esnaf, "Vekilim merhaba, ben 'seni görürsem alnından öpeceğim' dedim. Meclis konuşmalarınızı, yaptığınız çalışmaları o kadar takdir ediyorum ki… Ben eski MHP’liyim, ülkücüyüm ama seni her zaman takdir ediyorum. Eski madenciyim, Çayırhan Termik Santrali’nden emekliyim, sizi sürekli takip ediyorum" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Yavuzyılmaz da esnafı en kısa zamanda ziyaret edeceğini söyledi ve TBMM'ye davet etti.

Yavuzyılmaz’ın heyette bulunan vekile dönerek, "Oradaki çok sevdiğim, çalışkan vekilimizin alnından öp; onun alnı benim alnım" dedi.