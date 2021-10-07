Eski MİT'çi Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında sona gelindi
Eski MİT'çi Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada son sözler alındı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.
Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, son sözlerin alınacağını söyledi. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan ancak mahkeme aşamasında önceki beyanlarını inkar eden sanık Barıner, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek beraatini istedi.
Sözlerine şiirle başlayan sanık Altaylı, kendisine ait olduğunu söylediği kitaptan alıntılar yaptı. Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren Altaylı, hakkında cezaya hükmedilmesi halinde, başka bir dosyada FETÖ'den yargılanan damadı Metin Can Yılmaz'ın koğuşuna nakledilmesini talep etti.
Suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Altaylı, suçsuz olduğunu savundu. Beyanların ardından, duruşma 8 Kasım'a ertelendi. Bu tarihte, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanması bekleniyor.
İDDİANAME
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında sanıklar Enver Altaylı, eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile Seda Chamatzoglou hakkında iddianame düzenlendi.
İddianameye göre Altaylı ve Yılmaz'ın, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı. Bunun için tur şirketi sorumlusu tutuksuz sanık Chamatzoglou ile irtibata geçildi.
Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya, Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hakkında dava açılan sanık Chamatzoglou'n ise beraatini talep etti.
Dosyası ayrılan sanık Metin Can Yılmaz'ın ise yargılanmasına devam ediliyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Memur ve emekliye iyi haber
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Cumhur İttifakı eriyor
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Soylu’nun Akrabası Jandarma Tutanağında
- İşsiz celladın mezar taşı
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- Soylu'nun akrabasının adı bıçaklı saldırıda
- Erdoğan’ın yaptığı üç teklif