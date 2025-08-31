Eski Yeni Akit yazarı Dilipak'tan iktidara sert eleştiri: 'Halkı sokağa kışkırtmak için mi yapılıyor'

2026-2029 dönemi için yeniden belirlenen emlak vergisi matrahları Türkiye’deki birçok bölgede fahiş artışlara yol açtı. Bazı bölgelerde artış oranı yüzde 40’a ulaştı.

Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki hesabından yaptığı AKP iktidarına tepki gösterdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu ani ve ağır vergiler, zaten burnundan soluyan halkı sokağa kışkırtmak için mi yapılıyor. Uysal atın çiftesi pek olur. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder ve o gönül bağı inceldiği yerden kopar. Fazla naz aşık usandırır.”