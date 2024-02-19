Eskişehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Eskişehir'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Eskişehir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:10
Eskişehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Eskişehir'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Eskişehir'de Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 14 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen seçildi.

ESKİŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SEÇİM SONUÇLARI

CHP

Göz Atın
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Yılmaz Büyükerşen

285.687 %52,30

AKP

Burhan Sakallı

246.579 %45,14

SAADET

Levent Baştürk

6.579 %1,20

DSP

Dilara Tambova

4.296 %0,79

VATAN

Raif Eşkinat

1.162 %0,21

BTP

872 %0,16

TKP

Fatih Beyaztaş

602 %0,11

BĞMSZ

Nuri Ercan Tortop

488 %0,09


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