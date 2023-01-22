Faik Öztrak’tan Erdoğan’a: Sayenizde anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Avrupa ülkeleriyle Türkiye’yi kıyaslayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından cevap vererek "Saraylarınızda sizin haliniz ortada da, milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyo" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 20:53
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İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sistemine geçilen ayın hemen ertesinden başlayarak, ülke ekonomisini mahvetme yolunda birçok adımın atıldığını belirtti.

Erdoğan, “Ama bunu da başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere’nin hâli ortada. Fransa’nın hâli ortada. Almanya’nın hâli ortada. Elhamdülillah bizim hâlimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin de üstesinden Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle gelmeyi başardık” ifadesini kullandı.

CHP’DEN ERDOĞAN’A PİRZOLALI YANIT

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Erdoğan’ın Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Açılışında sarf ettiği “İşte şu anda İngiltere’nin, Fransa’nın, Almanya’nın hali ortada. Elhamdülillah, bizim halimiz de ortada” sözlerine tepki gösterdi.

Öztrak, Avrupa ülkeleriyle Türkiye’yi kıyaslayan Erdoğan’a sosyal medya hesabından cevap vererek "Saraylarınızda sizin haliniz ortada da, milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyo" dedi.

Öztrak, Erdoğan’ın bu sözlerinin videosunu alıntıladı ve eleştirdi. Öztrak’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

  • Elhamdülillah, saraylarınızda sizin haliniz ortada da milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor.

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı Metrosu Faik Öztrak

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