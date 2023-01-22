Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki: 'Evladımızın katili Meclis'te'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:42

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 17:42

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. Demirbaş, cinayetten hemen sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

SİNAN ATEŞ'İN AİLESINDE ERDOĞAN'A SERT TEPKİ



Ankara'da sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu söyledi. Bozkurt, "Biz bir nebze olsun cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gelmiştik. Ama açılan bir atkıya (Sinan Ateş yazılı) bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz" diye konuştu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün, Youtube kanalından yayınladığı habere göre, daha önce MHP’de yöneticilik yapan Bozkurt, Sinan Ateş'in partide güçlenmemesi için öldürüldüğünü söyledi.

Bozkurt "En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş’in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bozkurt’un ifadeleri şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN BEKLENTİMİZ YOK OLDU GİTTİ"

Biz bir nebze olsun cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gelmiştik. Ama açılan bir atkıya (Sinan Ateş yazılı) bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ciddi manada bir beklentimiz söz konusu ama bu beklentimiz de bugün itibarıyla yok oldu, gitti.

"CUMHURBAŞKANI İRADE GÖSTERMEZSE SANDIĞA GİTMEYECEĞİZ"

Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı’na destek vermiş bir aileyiz. Ama biz bugün itibarıyla gördük ki bizim verdiğimiz desteklerin hiçbir anlamı ve önemi yokmuş. En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş’in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz.

"DAĞLAR TAŞLAR DUYDU, CUMHURBAŞKANIMIZ MI DUYMUYOR"

Sinan Ateş’in güpegündüz Ankara’nın göbeğinde katledilmesini dağlar, taşlar duydu; sayın cumhurbaşkanımız mı duymuyor. Sayın adalet bakanımız (Bekir Bozdağ) konuşuyor. Hatta tehdit edercesine konuşuyor… Bunları biz kabul etmiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın aileyi aradığına yönelik basında bilgiler geçmiş olsa da sayın cumhurbaşkanımızın arayıp konuyla ilgileneceklerini söylediler. Ama bir aylık bir süre geçti; bu bir aylık zaman zarfında savcılar değiştiriliyor; şunlar bunlar oluyor…

"SAVCININ SİYASİ RENGİ BELLİDİR"

Malum atanan savcının siyasi rengi bellidir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz Türk yargısına ve adaletine güveniyoruz ama şekli rengi düpedüz açık, tarafı belli olan bir savcının da bu davanın üzerinde bir hükmü olmasını kabul etmiyoruz.

"BİZİM EVLADIMIZIN KATİLİ MECLİS'TEDİR"

(‘Sinan Ateş neden öldürüldü’ sorusu üzerine) Gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde daha güçlü kılınmaması adına bir nedenden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz da böyledir. Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı, ‘Bulunamadı’ falan… Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, ‘Sinan Ateş’in katilleri kimdir’ diye; bunu herkes bilir. Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak. Ama cumhurbaşkanımız, hiç bizlere ihtiyaç bırakmadan yüce Türk adaleti gereğini gerektiği şekilde yapıp yüreklerimize su serpeceğine yürekten inanıyorum."

BURSA'DA ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDEKİ EYLEM ENGELLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bursa'da toplu açılış töreninde konuşmuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında bir grup Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının yazılı olduğu siyah atkılar açmıştı. Atkıları, Erdoğan’ın konuştuğu sahneye doğru tutan gruptakiler, "Sinan için adalet" ve "Duyun sesimizi artık" sloganları atmış sonrasında pankartlar güvenlik güçleri tarafından toplatılmıştı.

İKİNCİ BİR SAVCI ATANDI

Soruşturmayı yürüten savcının görevden alındığı ileri sürülmüştü. Bu iddiaların ardından açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut savcının görevden alınmadığını, 'ilaveten' bir savcı atandığını açıklamıştı. Ancak ikinci atanan savcının MHP'ye yakın bir isim olduğu ileri sürülmüştü.