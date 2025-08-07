Fatih Altaylı’nın Youtube hesabı engellendi: ‘Boş bir koltuktan bile korkuyorlar’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı’nın youtube hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu karara tepki gösterdi. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fatih Altaylı’nın neden Silivri’de olduğu şimdi daha net anlaşıldı… En fazla izlenen gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Boş bir koltuktan bile korkuyorlar. İktidarın gerçeğe, eleştiriye, hatta sessizliğe bile tahammülü yok!"