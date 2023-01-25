Fatih Altaylı'dan 'et haberi' üzerine tepki: Muhabir bedeli ödüyor, A Haber ne yapacak?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:39

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:43

HaberTürk TV'de muhabir Fatmanur Boylu'nun "Annem karne hediyesi et aldı" haberi üzerine "çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı" gerekçesiyle işine son verilmesiyle ilgili tartışmaya HaberTürk'ün yazarlarından Fatih Altaylı da dahil oldu.

Bugünkü köşe yazısına konuya ilişkin "Yayın öncesi kayıtları izleyince görülüyor, evet, muhabir habere müdahale etmiş ama annenin dediği gibi bir şey, bir zorlama falan yok" diyen Altaylı, "Muhabirin yaptığı doğru değil ama büyük bir komplo kurmak amacında falan da olmadığı aşikâr" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, konu üzerinden Boylu'yu hedef alan iktidara yakın A Haber'e de tepki göstererek "Peki A Haber yaptığı onca manipülasyon, muhalifler aleyhine yaptığı onca düzmece haberi ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

"Muhabir Fatmanur arkadaşımız “Ne o karne hediyesi mi?” diye soruyor.

Hiçbir müdahale, manipülasyon, etki olmadan “Evet, karne hediyesi” diyen bizzat anne.

Muhabir Fatmanur da bunun üzerine çocuğa “Annem bana karne hediyesi olarak et aldı der misin? “ cümlesini iki kez tekrarlatıyor.

Kasap ise olaya kendi isteğiyle dahil olup üç kalem pirzolayı hediye ediyor.

Muhabirin yaptığı doğru değil ama büyük bir komplo kurmak amacında falan da olmadığı aşikar.

Tabii A Haber belli ki, anneyi ve kasabı sıkıştırınca onlar da korku ile suçu muhabire yıkıyorlar.

Muhabir de hatasının kurbanı oluyor.

Bu durumdan ben şunu anlıyorum.

Demek ki, aslında memlekette tüm çocuklar her gün et yiyorlar, tüm çocuklara anaları babaları tablet alıyor.

Türkiye’deki pahalılık ve yokluk sorunu çözülmüştür.

Dağılabilirsiniz!

Peki A Haber yaptığı onca manipülasyon, muhalifler aleyhine yaptığı onca düzmece haberi ne yapacak?

Burada haberi manipüle eden muhabir bedeli ödüyor.

Orada ise muhtemelen ödül alıyordur."