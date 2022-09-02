Habertürk'te ekonomi sohbeti: 'Kahveye ödediğim paraya inanamadım'

02 Eylül 2022 Cuma, 13:29

Habertürk TV'de yayınlanan "Para Gündem" programında, son dönemde artan hayat pahalılığıyla ilgili konuşulduğu sırada sunucu Ebru Baki'nin verdiği "kahve" örneği dikkat çekti.

Bir kafede içtiği kahve için ödediği ücrete şaşkınlığını anlatan Ebru Baki, "Çok normal bir yerde kahve içtim. Gördüğüm faturanın karşısında gerçekten çok şaşırdım. Zincir kafe de değil. İnanamadım o fiyata. Onunla baya bir kahve alıp evde günlerce içebilirsiniz. Bir de ufaktı. O parayı neye ödediğimi anlamadım. Şu kadarcık bir bardakta" diye konuştu.

Programın konuğu yorumcu ise Baki'nin örneğine "O parayı kahveye mi ödüyorsunuz, oranın kirasına mı, çalışanına mı, elektriğine suyuna mı ödüyorsunuz... Hepsi o kahvenin içinde var" diyerek yanıt verdi.