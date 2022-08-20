Fatih Erbakan: İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabaları gecikmiş olsa da olumlu

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 22:25

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı, 2'nci Olağan Kongresi'ni Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Divanın oluşturulmasının ardından kürsüye çıkan Fatih Erbakan, ülkenin ehil kadrolar tarafından yönetilmediğini kaydederken, sosyal ve ekonomik anlamda çöküşe doğru gittiğini söyledi.

Erbakan "İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını her ne kadar gecikmiş olsa da olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bir an önce Suriye yönetimiyle anlaşılmalı" dedi.



Erbakan, şöyle devam etti:

'TARİHİMİZDE İLK DEFA YÜZDE 200'LERE VARAN ENFLASYONLA TARİH YAZIYORUZ'

İktidar partisi 21'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 21'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle AK Parti Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan, 'Her alanda tarih yazan, gıptayla bakılan kalkınan bir Türkiye var' dedi. Burada sayın Erdoğan'a katılıyorum. Türkiye gerçekten de şu anda tarih yazıyor ancak nasıl tarih yazıyoruz. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olarak tarih yazıyoruz. Genel enflasyonda dünya 6'ncısı olarak tarih yazıyoruz. Tarihimizde ilk defa yüzde 200'lere varan yıllık enflasyonla tarih yazıyoruz. Tarihte görülmemiş zam yağmurlarıyla tarih yazıyoruz. 1 senede yüzde 100 değer kaybeden, pula dönen Türk Lirası ile tarih yazıyoruz."

'HALKIN BANKALARA BORCU 170 KAT ARTTI'

20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda kazananın ülke değil, imtiyazlı holdingler ve dolar milyarderleri olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi:

Dolar milyarderlerinin sayısı 11'den 50'nin üzerine çıkmıştır. Milyarlarca dolar kaynak göz göre göre bir avuç imtiyazlı holdinge, azınlığa aktarılmıştır. Diğer taraftan işçi, memur emekli, küçük esnaf ve çiftçi perişan olmuştur, alım gücü düşmüştür, fakirleşmiştir, bir de üstüne boğazına kadar borca batmıştır.





Halkın bankalara borcu, AK Parti iktidara geldiğinde 6.6 milyar liraydı, bugün geldiğimiz noktada 1 trilyon 17 milyar liraya fırlamış. 20 senelik AK parti iktidarı sonunda halkın bankalara olan borcu 170 misli artmış. Özel sektörün banka borcu 88 milyar liraydı, bugün 5 trilyon liranın üzerine çıkmış.

'TÜRKİYE İFLAS NOKTASINDA'

Tarım üretiminin milli gelir içindeki payını yüzde 12'den yüzde 5'e indirmişler, 2.1 milyon çiftçi kayıt sisteminden kaydını sildirip çiftçiliği bırakmış, ondan sonra gelmişler kalkınmadan bahsediyorlar. AK Parti iktidara geldiğinde kayıt sisteminde 2.6 milyon çiftçimiz vardı, 2022'nin başında 493 bin çiftçimiz kaldı.





Geçen sene 100 bine yakın esnaf kepengini indirmiş iflas etmiş. Türkiye'nin iflas riski puanı 900 puana çıkarak tarihinde bir rekor kırmış, Türkiye iflas noktasına gelmiş. Savaşın içerisindeki Ukrayna'nın iflas riski puanı 350, Türkiye'nin iflas riski puanı 900.

'SURİYE YÖNETİMİYLE ANLAŞILMALI'

Erbakan, konuşmasının sonunda Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili düşüncelerini belirterek şöyle konuştu:

Tabii ki iktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını her ne kadar gecikmiş olsa da olumlu bir adım olarak görüyoruz. 'Zararın neresinden dönülürse kârdır' diye değerlendiriyoruz.





Daha ilk başta düğmenin yanlış iliklenmesinden milyonlarca Suriyeli kardeşimiz yerinden yurdundan oldu, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz öldü, sakat, öksüz, yetim kaldı ve işin en sonunda hiçbir şey de elde edilemedi. Esad koltuğunda oturmaya devam ediyor, topraklarının tamamına yakını geri aldı. Orada seçimleri yaptı, 'Seçimi de kazandım' dedi ve bugün Halep'te, Şam'da, Suriye'nin değişik yerlerinde Esad, devlet başkanı olarak esnaf ziyaretleri yapıyor.





Bir an önce Suriye yönetimiyle anlaşılması ve ülkemizde Suriyeli misafirlerimizin can güvenlikleri de teminat altına alınmak şartıyla ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu noktadan sonra kendi vatanlarına dönmeleri kendiler için de bizler için de en hayırlı olandır.

'SÜNNİ ARAP KARDEŞLERİMİZİN DÖNMESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'