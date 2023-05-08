Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilme çağrısı

Gazeteci Fatih Portakal, Erzurum mitingindeki taşlı saldırı sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:33
Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilme çağrısı
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Gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki taşlı saldırı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme çağrısı yapan Portakal, saldırıyla ilgili, "Organize mi yoksa bireysel mi? Bence hiçbir önemi yok! Çünkü ceza almayacaklarını korunacaklarını biliyorlar" dedi. 

"FAŞİZME GEÇİT VERMEME ZAMANI"

Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Erzurum’da yaşananlar ve İmamoğlu’nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesi kendini bilmezlerin mesajları iktidar bloğunun çaresizliğini gösteriyor. Organize mi yoksa bireysel mi? Bence hiçbir önemi yok! Çünkü ceza almayacaklarını korunacaklarını biliyorlar. Hiçbir seçimde ülke bu kadar gerilmemişti. Faşizme hep birlikte dur demeliyiz. Sinan Oğan’ı bilemem ancak Muharrem İnce’nin durumu gözden geçirip, adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman siyasi inatlaşmaların değil faşizme kollektif olarak geçit vermeme zamanı. Sorumluluk siyasilerde…" 



FATih portakal Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Erzurum

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