FETÖ'nün emniyetteki kilit isimlerinden Hayati Başdağ İstanbul'da yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttükleri ortak operasyonda, terör örgütünün kilit noktadaki isimlerinden birine ulaşıldı.

Savcılık tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda uzun zamandır aranan firari eski emniyet müdürü Hayati Başdağ’ın, Fatih’te bir adreste olduğu saptandı.

Başdağ, güvenlik ve istihbarat birimlerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan ve TEM Şubede sorguya alınan FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü, 15 Nisan’da İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

Başdağ, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 2014 yılında tutuklanan Başdağ’ın, 6 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi. Şüphelinin; FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalara bağlı olarak Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza mahkemelerince "silahlı terör örgütüne üye olmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından arandığı belirtildi.

FETÖ'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock’u en aktif kullanan kişilerden olduğu tespit edilen Hayati Başdağ’ın, FETÖ’nün Polis Akademisi'ndeki yapılanması içerisinde organizasyonlara katıldığı, FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen tarafından verilen rütbe organizasyonunda "Fetullah Gülen’den rütbe alan şahıs" olduğu şeklinde hakkında itirafçı beyanları olduğu ortaya çıktı.

Emniyet ekiplerince yakalanan Hayati Başdağ, FETÖ/PDY’nin "yasadışı dinleme ve casusluk", "Tahşiyecilere kumpas", eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile eski MHP’li siyasilere yönelik "kaset kumpası" da dahil birçok davanın kilit sanıkları arasında yer alıyor.